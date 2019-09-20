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Киев придумал наказание для Москвы за перекрытый Днепр

Киев готовит наказание Москве за перекрытый Днепр
Фото: commons.wikimedia.org
За водную блокаду РФ пригрозили санкциями

Россия поплатится сполна, если засушит Незалежную, пообещал заместитель директора украинского Института водных проблем и мелиорации Михаил Яцюк. Речь идет об идее перекрыть Днепра в ответ на блокировку Северо-Крымского канала.  

С данной инициативой российские чиновники выступили в конце лета. Ссылаясь на международное право, Яцюк заявил, что одна из самых длинных рек в Европе не принадлежит ни одному из государств, по территории которых она протекает.   

"Днепр в Крым не течет – туда воду поставляет Северо-Крымский канал, который эксплуатируется согласно правилам, поэтому у нас есть полное право для регулировки уровня воды в нем. Это наш внутренний канал, поэтому его регулирование не нарушает никакое международное законодательство", – решил украинский эксперт, говорится в подкасте "Радио Свобода".

Однако зампредседателя российского правительства Крыма Георгий Мурадов уверен, что нарушения со стороны Украины все же есть. Водные каналы нельзя закрыть в одностороннем порядке, подчеркнул он, посоветовав коллегам из Киева подучить законы.

В спор вмешался журналист Дмитрий Евчин, встав на сторону Незалежной. Он не сомневается в правоте соседнего государства, поскольку Северо-Крымский канал – это искусственное сооружение Украины.

Впрочем, в ходе дискуссии стало понятно, что любые манипуляции с течением Днепра, во-первых, могут привести к экологической катастрофе, за что инициатора ждут санкции. Во-вторых, данный вопрос не решается в одностороннем порядке. 

Ксения АНДРЕЕВА
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