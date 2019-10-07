В Крыму подняли флаг Украины

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Украинский флаг появился над зданием театра в Ялте. Отмечается, что он был на крыше среди прочих. Провокаторы немедленно заявили о грядущих больших переменах в Крыму. От появления государственного символа пришел в восторг журналист Евгений Гайворонский.
"Приятно видеть поднятый над ялтинским театром флаг Украины. Пока он не водружен на главное место, но уверен, что это дело очень близкого будущего(...)",
– цитирует его одиозный блогер RoksolanaToday&Крым25% в Twitter.
В Ялте с 30 сентября по 5 октября проходил фестиваль театрального искусства "Театр. Чехов. Ялта", передают "Новости Крыма". Участвовали ли в фестивали представители Украины, не сообщается.
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