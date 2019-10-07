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В Крыму подняли флаг Украины

В Крыму подняли флаг Украины
Фото: www.globallookpress.com
На полуострове заметили знак грядущих перемен

Украинский флаг появился над зданием театра в Ялте. Отмечается, что он был на крыше среди прочих. Провокаторы немедленно заявили о грядущих больших переменах в Крыму. От появления государственного символа пришел в восторг журналист Евгений Гайворонский.

"Приятно видеть поднятый над ялтинским театром флаг Украины. Пока он не водружен на главное место, но уверен, что это дело очень близкого будущего(...)",

цитирует его одиозный блогер RoksolanaToday&Крым25% в Twitter.

В Ялте с 30 сентября по 5 октября проходил фестиваль театрального искусства "Театр. Чехов. Ялта", передают "Новости Крыма". Участвовали ли в фестивали представители Украины, не сообщается.

Карина СИРАЗОВА
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