В Крыму подняли флаг Украины

На полуострове заметили знак грядущих перемен

Украинский флаг появился над зданием театра в Ялте. Отмечается, что он был на крыше среди прочих. Провокаторы немедленно заявили о грядущих больших переменах в Крыму. От появления государственного символа пришел в восторг журналист Евгений Гайворонский.

"Приятно видеть поднятый над ялтинским театром флаг Украины. Пока он не водружен на главное место, но уверен, что это дело очень близкого будущего(...)",

– цитирует его одиозный блогер RoksolanaToday&Крым25% в Twitter.

В Ялте с 30 сентября по 5 октября проходил фестиваль театрального искусства "Театр. Чехов. Ялта", передают "Новости Крыма". Участвовали ли в фестивали представители Украины, не сообщается.