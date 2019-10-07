В Незалежной запаниковали, рассмотрев железную дорогу в стадии завершения

В Киеве наконец признали существование Крымского моста и обеспокоились скорым запуском железнодорожного полотна. Хотя буквально пару месяцев назад украинцы утверждали, что движение тепловоза по транспортному переходу россияне сняли на Мосфильме.

Тем временем завершающаяся укладка рельсов и шпал на мосту не на шутку взволновала бывшего чиновника Незалежной. Некий Изет Гданов, который ранее находился в выдуманной Киевом должности постоянного представителя в АРК, с тревогой написал в Facebook, что железную дорогу "приводят в рабочее состояние" для предстоящего запуска.

При этом ряд подписчиков украинца вздохнули с облегчением, решив, что его слова служат доказательством того, что в Киеве смирились с потерей Крыма (орфография и пунктуация сохранены).

"Семимильными шагами идут к признанию", "Респект за правду", "Вы хоть раз временную границу пересекали? Не сравнивали российское обустройство и украинское? А то у меня сомнения, что Вы (пока еще с большой буквы) не засланный козачек", – отреагировали интернет-пользователи.

Также чиновник запаниковал на фоне намечающейся отмены водной блокады Крыма.

"Совпадение: активно готовят русло Северо-Крымского канала, наверное, для запуска весной",

– констатировал Гданов и получил оперативный ответ из Крыма в лице замглавы Госкомитета по водному хозяйству РК Андрея Лисовского.

"Готов ли Северо-Крымский канал к запуску воды? Я скажу, что за пять лет ничего не изменилось, он находится в технически исправном состоянии и готов принять воду, как и насосные станции, и вся инфраструктура", – отметил он, добавив, что все это время соблюдались необходимые правила эксплуатации канала, пишет РИА "Новости".