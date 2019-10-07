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Движение по Крымскому мосту грузовых составов перенесли на будущее лето

Крымский мост просел по самые рельсы
Фото: www.globallookpress.com
В строительство железнодорожной части транспортного перехода вмешалось археологическое открытие

Грузовые поезда по Крымскому мосту запустят не в конце этого года, а в июне следующего. Причиной тому стало обнаружение в ноябре 2018-го памятника археологии – торгового поселения IV до н.э. – на пути строительства, в связи с чем дорогу несколько подкорректировали. Пассажирские составы пойдут по плану – в декабре.

"Подходы с керченской стороны введут в эксплуатацию в два этапа. Основная часть будет готова в конце текущего года – для запуска движения составов, обеспечивающих пассажирские перевозки. Вторым этапом – в июне 2020 года – на мосту и подходах откроется грузовое движение", – цитирует РБК представителя министерства.

Он отметил, что сроки старта грузовых составов разрабатывал Минтранс, предложения ведомства уже переданы в правительство. После перепроектирования участок железнодорожной ветки перенесли на 140 метров южнее, в связи с чем расходы на строительство подходов к мосту возросли на 3,38 млрд рублей.

Напомним, 24 сентября в тестовом режиме по железнодорожной части Крымского моста со станции "Тамань Пассажирская" до станции "Керчь Южная" впервые проехал тепловоз.

Под нынешней информацией о переносе пуска грузовых составов на "Взгляде" читатель в комментариях предположил, как сейчас возбудятся украинские ура-патриоты, которые внимательно, сидя на диванах, следят за жизнью российского транспортного перехода, находя чуть ли не каждый день в нем "дефекты".

"Сейчас куча шумеров в кастрюлях набегут и будут писать, что мост просел в воду по самые рельсы и уже весь разрушился. Поэтому его срочно восстанавливают, так, как под мостом не могут проплыть *** (украинские недо) корабли. И вообще этого моста нет. Это фейк!" – написал "Бурятский всадник".

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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