Посла Незалежной шокировали слова спецпредставителя организации

Мартин Сайдик в ходе проходящего международного форума в Зальцбурге напомнил о том, что Крымский полуостров уже принадлежал России до включения в состав Украинской ССР.

Спецпредставителя ОБСЕ попросили прокомментировать референдум 2014 года в Крыму о воссоединении с Россией. Он отказался говорить на эту тему, сообщает "Укринформ".

Тем не менее, он отметил, что во времена Советского Союза полуостров около 30 лет находился в составе Российской Федерации, затем 37 лет – в составе Украинской ССР, "а до этого была Российская империя", пишет URA.RU. Присутствовавший в зале посол Украины в Австрии Александр Щерба "выразил недоумение" по поводу позиции Сайдика.

"Надеюсь, что ему просто не хватило времени на полный ответ", – отметил дипломат.

