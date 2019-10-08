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Соловьев оправдался за слова про украинский Крым

Соловьев оправдался за украинский Крым
Владимир Соловьев. Фото: www.globallookpress.com
Российский телеведущий настаивает, что не нужно воевать за полуостров

Журналисту Владимиру Соловьеву напомнили, что раньше он выступал против воссоединения Крыма с Россией. Он не стал отказываться от своих слов, но указал, что речь шла исключительно о военном сценарии.

"Вопрос стоял по-другому: нужно ли России воевать за Крым? Я тогда сказал: нет, не дай Бог. Зачем?" – приводит слова Соловьева сайт KP.RU.

Вопрос о будущем Крыма телеведущему задала одна из поклонниц во время его выступления в МХТ в ноябре 2013 г., напоминает "Рамблер". Соловьев тогда высказался против предоставления полуострову статуса российского региона: "А как вы себе это представляете? … Нет никакого юридического основания. А зачем вам Крым? … Почему не Финляндию? … А почему не Польшу? … Вы хотите воевать с Украиной?" – задал он вопрос зрительнице.

Сейчас Соловьев подчеркивает, что Крым стал российским добровольно, без кровопролития, поэтому он считает все абсолютно легитимным.

"Мы же в 1991 году приняли это глупейшее решение Ельцина, сотоварищи, и так бы Крым и оставался украинским, как вы знаете. Это был 2013 год. Но дальше произошел нацистский переворот в Киеве. И Крым сам решил свою судьбу. Мы и не воевали за Крым", – заявил журналист.

Ранее Соловьева обвинили в "унижении человеческого достоинства" в эфире.

Фоторепортаж
Звезды отказываются от Крыма
Лайма Вайкуле. Фото: GLOBAL LOOK press/Grigirii Goryachev Андрей Макаревич. Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda Лия Ахеджакова. Фото: GLOBAL LOOK press/Ekaterina Tsvetkova
Ксения Собчак. Фото: GLOBAL LOOK press/Pravda Komsomolskaya Михаил Ефремов. Фото: GLOBAL LOOK press/Zamir Usmanov &#34;Квартет И&#34;. Фото: GLOBAL LOOK press/Victor Dmitriev
Николай ВИКТОРОВ
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