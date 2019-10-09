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Зеленский признался в бессилии вернуть Крым самостоятельно

Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
Лидер Незалежной объявил об отсутствии у Киева "формулы Штайнмайера" в вопросе полуострова

Украина может "вернуть" Крым лишь с помощью международных партнеров и мощных Вооруженных сил страны, поскольку сейчас не существует для региона "формулы Штайнмайера", какая работает в деле урегулирования конфликта в Донбассе. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский в среду, 9 октября.

"Сейчас нет этой формулы. Это очень сложная история. Вы знаете, что здесь Украина, к сожалению, сама не справится. Нужны условия наших международных партнеров, должна у нас быть еще более мощная армия", – сказал пан Зеленский в комментарии американскому проекту "Радио Свобода", пропагандирующему "украинский" Крым.

Бывший комик заметил, что соборной "быть очень мощными", чтобы не только в Незалежной работала дипломатия, но и ВСУ были "действительно высокого уровня".


Россияне в комментариях указали пану Зеленскому на его большую ошибку в познании географии и политических реалий (орфография и пунктуация сохранены оригиналов):

"Нет никакой сложной истории...) Крымская укро-история закончилась 27.02.2014... малыш с безумными глазами просто не может это сказать... булькает про какую то укр армию и т д..))", "Этот балабол Приказ не может Воискам отдать, чтобы они его выполнили, а лезет к Российскому Крыму", "он не знает как страной управлять, а Вы спрашиваете как Крым вернуть? Спросите Богдана он знает что Крым не вернуть :((", "В развалинах украины вообще ничего нет".

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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