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Украина может "вернуть" Крым лишь с помощью международных партнеров и мощных Вооруженных сил страны, поскольку сейчас не существует для региона "формулы Штайнмайера", какая работает в деле урегулирования конфликта в Донбассе. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский в среду, 9 октября.
"Сейчас нет этой формулы. Это очень сложная история. Вы знаете, что здесь Украина, к сожалению, сама не справится. Нужны условия наших международных партнеров, должна у нас быть еще более мощная армия", – сказал пан Зеленский в комментарии американскому проекту "Радио Свобода", пропагандирующему "украинский" Крым.
Бывший комик заметил, что соборной "быть очень мощными", чтобы не только в Незалежной работала дипломатия, но и ВСУ были "действительно высокого уровня".
Есть ли формула возвращения аннексированного Крыма?— Крым.Реалии (@krymrealii) October 9, 2019
Об этом нам эксклюзивно рассказал президент Зеленский 👀
Что думаете? pic.twitter.com/c4Gr1e7yDg
Россияне в комментариях указали пану Зеленскому на его большую ошибку в познании географии и политических реалий (орфография и пунктуация сохранены оригиналов):
"Нет никакой сложной истории...)
Крымская укро-история закончилась 27.02.2014...
малыш с безумными глазами просто не может это сказать... булькает про какую то укр армию и т д..))", "Этот балабол Приказ не может Воискам отдать, чтобы они его выполнили, а лезет к Российскому Крыму", "он не знает как страной управлять, а Вы спрашиваете как Крым вернуть?
Спросите Богдана он знает что Крым не вернуть :((", "В развалинах украины вообще ничего нет".
У коллег еще есть шанс исправить дипломатический промах
Актрисе придется переступить через боль и слезы и буквально испытать себя на прочность