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В Киеве исказили смысл "формулы Штайнмайера"

В Киеве исказили
Фото: www.globallookpress.com
В Незалежной обратили внимание на отсутствие документального подтверждения данного механизма

На Украине дали определение "формуле Штайнмайера" и в то же время отказались верить в ее существование. Так, по мнению главы Минобороны страны Андрея Загороднюка, данный механизм – это не что иное, как некий растиражированный проект.

"Эта вербальная формула, поскольку она нигде написана не была, является медийным продуктом",

– заявил министр, передает "Укринформ". Он предположил, что сам автор формулы, бывший глава МИД и нынешний президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, не в курсе, что именно она обозначает. 

"Он просто назвал какой-то алгоритм, а затем его стали называть формулой", – пояснил Загороднюк, отметив, что гарантией работы данного алгоритма служит защита интересов Киева. В частности вывод войск и контроль над границей. 

Напомним, "формула Штайнмайера" содержит ряд мер по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины, то есть является неким планом выполнения Минских соглашений. Первого октября ее согласовала контактная группа по Донбассу. 

Ксения АНДРЕЕВА
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