На территории Незалежной обнаружены толпы российских разведчиков, которые оказывают влияние на местных политиков и бизнесменов

Спецслужбы РФ в ближайшее время попытаются дестабилизировать ситуацию на Украине, но им можно оказать противодействие. Об этом заявил бывший глава Службы внешней разведки Незалежной (2005-2010 годы), генерал Николай Маломуж.

"Будет попытка еще глобальнее контролировать ситуацию, создавать систему влияния в руководстве страны, в оппозиции", – цитирует "Обозреватель" руководителя СВР времен президентства Виктора Ющенко.

По его словам, российские спецслужбы якобы прощупывают политическое и военное положение в государстве, анализируют боеспособность ВСУ и модель их построения, а также систему обороны вдоль линии разграничения.

"Выяснения, какая модель безопасности, какие спецоперации мы готовим против них, в зоне конфликта или на их территории", – "раскрыл" секрет нашей разведки пан Маломуж.

Он утверждает, что сейчас на Украине работают ГРУ, ФСБ и СВР России. Украинский военный пенсионер полагает, что российские спецслужбы скоро сосредоточатся на вопросе урегулирования в Донбассе и якобы на установлении влияния на "топовых политиков, бизнесменов и руководство страны".

"Они действуют комплексно, но не являются такими уж грозными. Им можно противодействовать", – резюмировал генерал.

Напомним, сегодня должно было состояться разведение противоборствующих сторон в зоне конфликта в пунктах Золотое и Петровском. Однако из-за действий украинских националистов эта часть исполнения "формулы Штайнмайера" была сорвана. Новая попытка отвода войск состоится в четверг, 10 октября, пишет ДАН.

