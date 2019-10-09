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Украинцев возмутило заявление Собчак о войне в Донбассе

Украинцы взбесились после слов Собчак о войне в Донбассе
Ксения Собчак. Фото: www.globallookpress.com
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Ксения Анатольевна использовала неверную, по версии соседей, формулировку

В Незалежной пристально следят за тем, как в России подается информация о вооруженном конфликте на неподконтрольных Киеву территориях.

Так, высказывание теледивы Ксении Собчак о войне в Донбассе крайне возмутило украинцев. Впрочем, их взбесила сама формулировка, которую употребила блогер.

"В Украине на Донбассе идет не вооруженный конфликт с Россией, а гражданская война. Об этом заявила российская журналистка Ксения Собчак", – пишет "Обозреватель".

Речь идет о вышедшем сегодня, 9 октября, интервью Ксении Анатольевны с блогером Анатолием Шарием, где он рассуждает о своем жизненном кредо, которое вывел из романа "Граф Монте-Кристо". Итак, Шарий проповедует принцип "запинать до конца", иначе обидчик снова "постучит в твою дверь". Собчак тут же отреагировала.

"Ты понимаешь, что именно с таких слов как бы всегда будет продолжаться, например, гражданская война в Украине, потому что, когда ты исповедуешь политику "добить и дожать", например, мира между нашими странами не будет никогда. Потому что с той стороны и с той уже погибшие, жертвы и каждый из тех людей, кто кого-то потерял, уже будет считать, что нужно дожать", – поделилась своим мнением "блондинка в шоколаде" в своей программе на Youtube-канале "Осторожно, Собчак". 

Шарий назвал ситуацию "страшной" и, по его мнению, безвыходной, ибо ему в голову не приходит ответ, как ее разрешить. 

Ксения АНДРЕЕВА
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