"Газпром" напомнил украинской стороне, какой объем работ она должна сделать, чтобы получать топливо из РФ и по транзиту

Киев должен к концу текущего года определиться, какое количество газа он будет закупать у Москвы по прямым контрактам. Об этом заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер в ходе сегодняшней встречи с уполномоченным правительства Германии по транзиту голубого топлива через Украину Георгом Графом Вальдерзее.

Как следует из сообщения пресс-службы отечественного концерна, это важно для определения объема пропускной способности газотранспортной системы, которую "Газпрому" необходимо поддерживать на российской территории.

Также Миллер напомнил, что Киеву нужно успеть принять европейские нормы управления инфраструктурой по транзиту газа – создать независимого регулятора и газотранспортного оператора. Он заметил, что оператору для сертификации и лицензирования требуется время, а к настоящему времени нет даже методики тарифообразования.

В ином случае, если украинские власти не успеют решить вопросы до 1 января 2020 г., единственным возможным вариантом сотрудничества по транспортировке российского голубого топлива через ГТСУ станет продление истекающего в декабре контракта на год.

Ранее в среду, 9 октября, киевские руководители в лице премьера Алексея Гончарука и главы "Нафтогаза" Андрея Коболева категорически отвергли эту возможность.

