Власти Незалежной не хотят краткосрочного контракта с РФ по перекачке топлива, им подавай на десяток лет вперед

Украинскую сторону не удовлетворило предложение из Москвы о продлении старого договора по транзиту российского газа на один год, если Киев не успеет внедрить европейское законодательство до конца 2019 г. Об этом заявил премьер-министр Незалежной Алексей Гончарук.

"Украине важно получить новый долгосрочный договор, потому что Украина и наша ГТС начинает работать по европейским правилам", – цитирует ТАСС главу кабмина.

Он подчеркнул, что Киев хочет получить долгосрочный контракт, поскольку украинцам пролонгировать его на один год по старым правилам "просто не подходит".

Пану Гончаруку вторит и другой деятель страны – глава "Нафтогаза" Андрей Коболев. Этот отметил, что ему сложно понять, зачем Незалежной продлевать старый договор на доставку российского топлива через ГТСУ. По его словам, власти страны создадут нового оператора и передадут его "Магистральным газопроводам Украины", после чего Россия сможет подписать контракт только с ним, пишет РИА "Новости".

"Если честно, мне сложно представить, зачем новой компании, зачем украинской стороне может быть интересно продолжение старого контракта", – сказал пан Коболев.

Также он добавил, что "Газпрому" "ничего не мешает начать поставку газа" потребителям в Незалежной напрямую "в любой момент, как только у нас будут подписаны договоры и как только мы внедрим европейские нормы работы украинского рынка газа". Щедрый глава распадающейся госкомпании позволил войти на рынок страны российскому монополисту и поставлять голубое топливо "такому количеству потребителей, какому они захотят".

Пользователи RT под этими новостями с Украины отметили капризность и некоторую долю шантажа южных соседей (орфография и пунктуация сохранены оригиналов):

"Ну тогда сидите и терпите. Боевые украинские ждуны", "Поморозят своих и скажут что Кремль виноват, а обмороженные поверят же", "Значит придётся подписывать недельные контракты...", "Решили, что смогут нагнуть "ахрессора"", "Трубный шантаж? Ждут пока ЕС надавит на Газпром тем самым чтобы ЕС за них похлопотало получить плюшки от РФ. Украина, как обычно, халяву любит...".

