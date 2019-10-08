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Москва поставила Киеву условия по транзиту российского газа

Фото: pixabay.com
Россия настаивает на годовом контракте в случае форс-мажорных обстоятельствах у Незалежной

Российская сторона может пересмотреть технические параметры в действующем договоре на транзит газа с Украиной при его пролонгации на один год. Об этом заявил министр энергетики РФ Александр Новак в эфире телеканала "Россия-24".

По его словам, Москва уже предложила украинским партнерам, в случае, если Киев не успеет внедрить европейское законодательство до конца 2019 г., "продление контракта на существующих юридических условиях".

"Конечно, там некие технические параметры могут поменяться, потому что ситуация по сравнению с десятилетней давностью изменилась значительно, в том числе и по потреблению газа Украиной, и по объемам транзита. Тем не менее, с точки зрения нормативной базы, можно взять старый контракт и продлить его на какое-то время, как сказал президент, до одного года можно продлить", – сказал министр.

При этом он отметил, что цена на транспортировку российского газа через Незалежную должна быть конкурентной по сравнению с ценами на транзит по другим маршрутам.

"Что касается украинской газотранспортной инфраструктуры, это одна из инфраструктур, она должна на конкурентных условиях конкурировать с другими, обеспечивать равные конкурентные цены на прокачку газа через эту инфраструктуру", – подчеркнул  Новак.

Причем выгоду получат в первую очередь именно потребители из Европы, считает он

"Это опять же одно из условий в том, что мы должны использовать эту газотранспортную инфраструктуру, имея такие же цены, как и по другим маршрутам, и такие же затраты", - констатировал министр.

Ранее о возможности продлить на год контракт на прокачку нашего голубого топлива в Старый Свет через ГТС Украины сообщил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании в рамках форума "Российская энергетическая неделя".

Украинцы разделились во мнении, что же значит эта годовая щедрость Москвы – коварство или мольба. Комментарии пользователей под статьей в "Обозревателе" о планах России по газу сохранены с авторской пунктуацией и орфографией:

"Не по обозовски. Надо так. Россия умоляет украину продлить контракт", "Как запели , ну че там с СП2? На год? Хрен вам. Лет на 5", "Что и требовалось доказать. Газпром подпишет Контракт на транзит как заинька. На 1О лет и на наших условиях!", "Контракт нельзя подписывать не при каких обстоятельствах! Коварный Кремль в очередной раз приготовил ловушку добрым и доверчивым украинцам. Геть от Москвы!", "Новость не утешительная! Новак предложил всего на год!".

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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