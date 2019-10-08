Европейцы назвали сумму вложений в Незалежную за последние четыре года

Страны Евросоюза направили Киеву с 2015 года в качестве финансовой помощи около €18 млрд. Как заявил спецсоветник президента Еврокомиссии по отношениям с Украиной Эльмар Брок, это сумма в разы превышает денежные вливания в Незалежную со стороны США.

По его данным, Вашингтон предоставляет Киеву $1 млрд в виде гарантий по кредитам. Брок подчеркнул, что "это даже не деньги, а обещание взять на себя долговое обязательство Украины".

"ЕС же с 2015 года выделил Украине €15 млрд из своего бюджета, в том числе в виде грантов и ссуд, плюс страны-члены выделили около €3 млрд, из которых только от Германии было направлено €1,4 млрд", – цитирует "Интерфакс" представителя Европейского союза.

Брок заметил, что большая часть из этих €18 млрд является грантами, "в то время как Вашингтон ничего Киеву бесплатно не предоставляет".

Европейцев, судя по всему, задело утверждение президента Украины Владимира Зеленского, который опрометчиво пожаловался в скандальном телефонном разговоре с американским коллегой Дональдом Трампом на якобы недостаточную поддержку Киева со стороны Брюсселя.