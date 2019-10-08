Киев заручился поддержкой иностранных партнеров в поставках голубого топлива не из России

Европейские операторы газотранспортной системы обещали Незалежной наладить поставки газа на юг Одесской области через Трансбалканский газопровод, если будет заблокирована прокачка голубого топлива по территории Приднестровья. Об этом сообщил директор компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон.

"Трансбалканский газопровод должен быть в состоянии транспортировать к границе с Украиной 4,1 млн куб в день (1,3 млрд куб в год). Все операторы подтвердили готовность. Для Украины и Молдовы – это очень важно, так как позволит гарантировать поставки на юг Одесской области в случае блокирования поставок газа через территорию Приднестровья", – написал он в Facebook по итогам встречи операторов ГТС Центральной и Южной Европы в Брюсселе.

Макогон добавил, что в будущем по этому маршруту страна сможет получать каспийский газ, если будет такая экономическая необходимость.

"Медленно, но уверенно, региональный рынок становится более открытым и конкурентным. Монополия "Газпрома" значительно снижена", – подчеркнул украинец.

Европа сделала выводы из ситуации 2009 года, когда российский концерн остановил транзит через Незалежную, поэтому европейские операторы ГТС активно развивают альтернативные пути поставок газа, резюмировал Макогон, не пояснив, почему же произошла такая ситуация. Также он не стал распространяться, что будет делать Киев, если прокачка остановится по всей украинской газотранспортной системе.

