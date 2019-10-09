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Украина пустит свой газ на продажу

Украина пустит свой газ на продажу
Фото: www.globallookpress.com
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Вашингтон придумал для Киева новый бизнес

На европейском континенте скоро появится новый поставщик газа – Украина. Об этом заявил министр энергетики США Рик Перри. На днях он пообщался с украинским коллегой Алексеем Оржелем, после чего объявил сенсационный прогноз: соседи Незалежной в будущем смогут заключать контракты с Киевом на закупку газа местной добычи.

Развитие газовой отрасли на Украине произойдет после того, как страна допустит иностранных поставщиков к своим хранилищам, пояснил Перри в Twitter.

"США решительно поддерживают усилия Украины и Польши по повышению региональной энергетической безопасности", – добавил он.

Украина экспортировала газ из РФ до 2015 года. Затем по решению Киева страна перешла на закупки российского топлива у европейских поставщиков. В конце 2018 г. нехватка газа спровоцировала на Украине "холодные бунты".

Николай ВИКТОРОВ
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