"Нафтогаз" отказывается принимать подачки от Путина

Зря Москва рассчитывает, что подпишет с Незалежной новый транзитный контракт на старых условиях, пока Киев не внедрил нормы европейского энергосоюза. Украина в лепешку расшибется, но успеет перейти на европравила до Нового года. В этом убежден исполнительный директор группы "Нафтогаз" Юрий Витренко.

"Российская сторона начала заявлять о том, что она готова на европейские правила, только тогда, когда решила, что Украина не успеет эти правила внедрить до конца текущего транзитного контракта. Именно поэтому Путин и говорит, что если Украина не успеет, то Россия может просто продлить действие текущего контракта", – написал Витренко в Facebook.

Однако, по словам директора "Нафтогаза", Россию ожидает жуткое разочарование: "Украина успеет внедрить европейские правила до конца года", – утверждает Витренко. Правда, тут же пытается предложить "план Б", то есть переход на "свопы" вместо контракта на транзит.

Действующий договор на транспортировку российского газа в Европу через территорию Украины истекает в 2019 году. Новое соглашение пока не подписано. Накануне президент РФ Владимир Путин сообщил, что Москва готова согласиться на годичный контракт, пока Киев утрясает все процедуры перехода на европейские принципы работы энергетического рынка.