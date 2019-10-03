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Из Донбасса в Европу поедут только украинцы

Из Донбасса в Европу поедут только украинцы
Фото: pixabay.com
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В ЕС определились с правилами выдачи виз жителям ЛНР и ДНР

В Евросоюза придумали, как лишить население Донбасса удовольствия от получения российского гражданства. По новым правилам, которые обязаны соблюдать все члены ЕС, жители ЛНР и ДНР могут обращаться за визами исключительно в консульские центры ЕС на территории Украины.

"Еврокомиссия и внешнеполитическая служба ЕС на этой неделе направили государствам-членам ЕС и странам, не входящим в Шенгенскую зону ЕС, руководство о том, как обрабатывать визовые заявления, поданные жителями неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей Украины", – цитирует ТАСС. 

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке предоставления гражданства РФ жителям ЛНР и ДНР в апреле 2019 года. Эту инициативу раскритиковали в ЕС и пообещали выработать меры по выявлению паспортов, которые власти Украины объявили "нелегальными".

Николай ВИКТОРОВ
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