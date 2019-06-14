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Пресс-секретарь МИД Украины Катерина Зеленко назвала провокацией российское гражданство, которое получают жители Донбасса.
"Провокационный акт, который Украина и весь цивилизованный мир никогда не признают. Продолжаем работать над дальнейшими санкциями против России", -
сообщила Зеленко на своей страничке в Twitter.
В пятницу, 14 июня, 34 жителя ДНР отправились в Ростовскую область за новыми российскими паспортами. Новые россияне признались, что только теперь они чувствуют себя в полной безопасности, потому что Россия – это страна, которая может защитить своих граждан.
Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенной процедуре получения паспортов России жителями ДНР и ЛНР 24 апреля.
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