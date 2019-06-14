Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

"Провокационный акт": Киев отказался признать гражданство РФ для жителей Донбасса

Фото: Александр Река/ТАСС
Граждане ДНР сегодня получили первые российские паспорта

Пресс-секретарь МИД Украины Катерина Зеленко назвала провокацией российское гражданство, которое получают жители Донбасса.

"Провокационный акт, который Украина и весь цивилизованный мир никогда не признают. Продолжаем работать над дальнейшими санкциями против России", -

сообщила Зеленко на своей страничке в Twitter.

В пятницу, 14 июня, 34 жителя ДНР отправились в Ростовскую область за новыми российскими паспортами. Новые россияне признались, что только теперь они чувствуют себя в полной безопасности, потому что Россия – это страна, которая может защитить своих граждан.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенной процедуре получения паспортов России жителями ДНР и ЛНР 24 апреля.

Валентина МАЙОРОВА
новости партнеров
Загрузка...

Доллар подскочит до 90 рублей

Расширение санкций и дешевая нефть обрушат российскую валюту

"Апокалипсис" в Москве: на столицу обрушился небывалый ливень

Очевидцы публикуют в соцсетях страшные кадры

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей