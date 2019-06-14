Граждане ДНР сегодня получили первые российские паспорта

Пресс-секретарь МИД Украины Катерина Зеленко назвала провокацией российское гражданство, которое получают жители Донбасса.

"Провокационный акт, который Украина и весь цивилизованный мир никогда не признают. Продолжаем работать над дальнейшими санкциями против России", -

сообщила Зеленко на своей страничке в Twitter.

В пятницу, 14 июня, 34 жителя ДНР отправились в Ростовскую область за новыми российскими паспортами. Новые россияне признались, что только теперь они чувствуют себя в полной безопасности, потому что Россия – это страна, которая может защитить своих граждан.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенной процедуре получения паспортов России жителями ДНР и ЛНР 24 апреля.