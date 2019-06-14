"Такое бывает раз в жизни": российские паспорта осчастливили жителей Донбасса

Новоявленные соотечественники признались, что теперь испытывают чувство защищенности

Удивление и благодарность сегодня, 14 июня, переживают новые граждане РФ. Процедура получения российских паспортов для них стала настоящим сюрпризом – никакой волокиты, оформление прошло одномоментно.

По словам первых обладателей документов, лишь теперь они чувствуют себя в полной безопасности. Ведь, как призналась жительница Макеевки Наталья Усова, Россия – "страна, которая защищает своих граждан".

"Мы все хотим гражданство России, – призналась новоявленная россиянка корреспонденту РИА "Новости". – Я знаю, что теперь буду защищена".

Впрочем, невероятный восторг население самопровозглашенных республик Донбасса ощутило еще в апреле, когда Владимир Путин подписал исторический указ. С тех пор чувство радости жителей ДНР и ЛНР не покидало. Месяц с лишним они жили в предвкушении судьбоносного события, рассказала Елена Зарочинцева из Донецка.

"Все поздравляли друг друга, плакали даже... Потом сдали документы и ждали, пройдем ли, все ли получится, а потом нас пригласили на получение [паспорта] и земля из-под ног ушла",

– вспомнила Елена. Ее земляк Олег Иванченко заявил, что жителям Донбасса важно получить новый паспорт, поскольку они хотят идти одной дорогой с Россией, а не заглядываться на Европу.

"Такое бывает раз в жизни, мы этого ждали, боролись за это. Хотим присоединиться к своим корням",

– объяснил свой выбор мужчина.

Сегодня жители ДНР отправились в Ростовскую область за новыми документами, удостоверяющими личность. Первыми обладателями российских паспортов стали 34 человека, напоминает "Пятый канал".

При этом желающий гораздо больше. По информации начальника ГУ МВД России по Ростовской области Олега Агаркова, быть нашими соотечественниками хотят тысячи человек.

"На сегодняшний день в подразделения миграционной службы Ростовской области поступило 12 тысяч документов, которые будут обрабатывать в течение трех месяцев. 1200 документов уже обработано, получили положительную реакцию",

– цитирует генерал-лейтенанта полиции "ТАСС".

В апреле российскую инициативу раскритиковали ведущие страны ЕС – Германия с Францией. На Украине предупредили, что ни за что не признают паспортов РФ.