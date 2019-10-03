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В Раде выступили против закона о рабстве

В Раде выступили против закона о рабстве
Фото: www.globallookpress.com
Оппозиция предлагает референдум по поводу отмены моратория на продажу земли

Власти Украины ведут страну фактически к рабству, настаивая на свободной продаже сельхозугодий. К такому мнению пришли в партии "Оппозиционная платформа – За жизнь".

"Законопроект, который получил парламент от правительства, который называется благозвучно "закон о рынке земли", на самом деле, это путь к рабству", – заявил сопредседатель партии Юрий Бойко.

По его словам, транснациональные компании только и ждут, когда у них появится возможность открыть представительство в Киеве, чтобы участвовать в аукционах в качестве украинских резидентов.

"Учитывая то, что у этих компаний гораздо больше денег, чем у наших украинских фермеров, то это огромная опасность", – предупредил Бойко в эфире "112".

Чтобы защитить Украину от угрозы, оппозиционная партия подготовила свой законопроект, который сохраняет мораторий на продажу земли до тех пор, пока не будет написан новый закон, учитывающий интересы местных фермеров.

"Только после того, как он будет разработан … и пройдет украинский референдум, и люди скажут "да", только после этого можно будет вносить законопроект в сессионный зал", – заявил Бойко.

На отмене моратория на торговлю земельными участками сельскохозяйственного назначения, который действует на Украине более 14 лет, настаивает МВФ. В сентябре правительство Незалежной внесло документ в Раду.

Николай ВИКТОРОВ
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