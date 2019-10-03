Руководство "Нафтогаза" осталось глухим к предложению главы России о годовом продлении договора

Украинский "Нафтогаз" не получал из Москвы предложений о продлении действующего контракта на транзит российского газа на один год. Об этом сообщил исполнительный директор компании Юрий Витренко.

По его словам, президент РФ Владимир Путин заявил о готовности Москвы продлить транзитный договор, если Киев не успеет имплементировать энергетическое законодательство Европы в украинские нормы. При этом пан Витренко не уточнил срок, на который Москва готова оформить прокачку топлива, хотя российский лидер его четко обозначил.

Один из пользователей решил переспросить насчет предложения Москвы.

"Рассматривается ли вариант в НАК подписать транзитный контракт на год в виде продолжения действующего, или же полностью нового с новыми условиями, но на год? Или такой вариант полностью неприемлем?", – спросил Игорь Яшкин.

"Нам такие варианты никто не предлагал", – ответил пан Витренко.

Видно, "Нафтогазу" нужно дождаться письма-счастья.

