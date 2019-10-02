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Путин поманил Украину обещанием годового транзита газа

Россиян взбесил дармовой газ для Украины
Фото: www.globallookpress.com
Киев еще может успеть оформить с Москвой новый договор на прокачку топлива, но времени остается крайне мало

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова на год продлить с Украиной существующий контракт на транзит отечественного газа, если не удастся сторонам подписать новый договор. Об этом глава государства сообщил в ходе сегодняшнего пленарного заседания в рамках форума "Российская энергетическая неделя".

По его словам, Киев пытается имплементировать энергетическое законодательство Европы, и если у него получится это сделать до окончания 2019 года, "мы готовы будем работать в рамках европейского законодательства и подпишем договор".

Однако, ежели этого не произойдет, "что вполне вероятно", поскольку есть внутриукраинские сложности, тогда Москва готова "продлить на какое-то время, скажем, на год существующий контракт на прокачку", цитирует РИА "Новости" Путина.

Жители страны в своих комментариях выразили неудовольствие очередной щедростью России в вопросах транзита и в целом строительства газопроводов, нацеленных на европейских потребителей (орфография и пунктуация сохранены оригиналов):

"Не понятны эти странные отношения с Украиной, сначала давать газ в долг, причем по цене ниже рыночной, потом судиться годами и эти долги выбивать", "и условия на год будут конкурентными. Все как всегда от Владимира Владимировича. Сможете обеспечить эти условия, открывайте свою трубу (на 50% её мощности). Не сможете, пускай это делает Европа и сама финансирует конкурентность украинской трубы. Как-то так", "Шансы Украины долгосрочного контракта равны нулю! Молитесь украинцы, что бы без газа не остаться!", "Вряд-ли кто купится на эту готовность. :-)))", "А вообще в Псковскую область надо трубы тянуть,в Тульскую там Тогда Дания и Польша ничего не заблокируют".

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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