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Меркель высказалась о снятии санкций на фоне подписания "формулы Штайнмайера"

Меркель после подписания
Ангела Меркель. Фото: www.globallookpress.com
Немецкий канцлер назвала прогрессом произошедшее в Минске событие, но предрекла долгий путь к миру в Донбассе

До момента снятия санкций в отношении России еще очень далеко, поскольку для урегулирования внутриукраинского кризиса нужно сделать немало шагов. Так прокомментировала канцлер ФРГ Ангела Меркель подписанную накануне, 1 октября, всеми участниками трехсторонней контактной группы по ситуации в Донбассе "формулы Штайнмайера".

"Что касается Украины, то мы достигли прогресса, но еще много дальнейших шагов последует. Это то, что можно сейчас сказать, а не то, что мы уже можем снимать санкции", – цитирует РИА "Новости" главу немецкого кабмина.

Между тем, в Германии все чаще раздаются голоса, которые призывают к снятию антироссийских рестрикций, а также обращаются к Вашингтону не встревать в работу группы в Минске.

"Восточный комитет немецкой экономики требует от США не вмешиваться в Минский процесс и позволить сторонам реализовать "формулу Штайнмайера". Комитет требует отказаться от политики применения санкций против России, полагая, что это поставит под вопрос реализацию "формулы Штайнмайера", – написал в своем Telegram-канале немецкий журналист и политолог Александр Сосновский и приложил к посту скрин свежего пресс-релиза комитета.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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