Украинский журналист присоединился к хору "капитулянтов" и предсказал ползучую либерализацию на территориях ДНР и ЛНР

На Украине уже вторые сутки бьются в истерике ура-патриоты, с пеной у рта критикующие подписанные накануне участниками трехсторонней группы в Минске документы по "формуле Штайнмайера", увидевшие в ней капитуляцию Киева и раскол в стране. По умозаключению некоторых деятелей, вернув "ватный Донбасс" в лоно здоровой Незалежной, она потеряет Крым.

Об этом написал украинский журналист Андрей Нофенко, смачно сдобривший свой текст уже чуть подзабытыми с 2014 года эпитетами, после которых жители шахтерского края, и тем паче крымчане, еще больше отгородятся от неньки.

"Вернем ватный Донбасс, голосующий за врагов Украины Януковича, Медведчука и остальными "рабиновичами", потеряем Крым навсегда, наденем намордники и будем радоваться на тонущем Титанике", – живописует украинец в блоге на "Обозревателе".

По его разумению, подписанная формула позволяет борцам за свои права из ДНР и ЛНР "выйти из воды сухими и чистыми", а "не террористами, кремлевскими наемниками и маргиналами цивилизованного общества". Итогом выполнения дорожной карты по Донбассу, считает автор, станет "ползучая либерализация" в качестве особого статуса, что не устраивает Киев.

"Да, это капитуляция. Потому что вернуть уничтоженную и разграбленную территорию с двумя миллионами зомби, все адекватные люди за эти 5 лет выехали из того лепрозория, это "пришить обратно" в выздоравливающий украинский организм гнойник, который будет нести опасность для всей Украины", – констатирует пан Нофенко.

Он обнаружил страшную зраду для щирого украинца – отсутствие в "формуле Штайнмайера" упоминания о Крыму, как будто оно там должно было быть. Журналист предполагает, что в свое время в "нормандском формате" будет поднята тема о проведении повторного референдума.

"Вот тогда все и закончится, международная поддержка Украины и антироссийские санкции – ведь ватное население Крыма все равно в патриотическом угаре проголосует за "воссоединение" и "против бендер", так как информационная война украинской стороной проигрывается, в силу различных факторов, от финансирования до политической воли власть имущих", – резюмировал блогер.

Количество негативных слов в адрес бывших соотечественников, которых это лицо, вероятно, хотело бы не видеть в Крыму и Донбассе, т.е. у себя дома, наводит на мысль, что пану Нофенко будет крайне неуютно в Донецке или Симферополе.

"Типично фашистская точка зрения – вернём территории, а люди которые на них живут, граждане Украины между прочим – мусор. Нацизмом пахнет за версту", "Крымчане голосуют за Россию, потому что они русские, и никогда себя частью Украины не считали", "В Крыму у него "народ не тот", на Донбассе – тоже "враги цивилизованного общества". Один украинець весь в белом возвышается над всеми", "Крым уплыл в любом случае..проскакали", "Вернем Донбасс, потеряем Крым ? Донбасс – уничтоженная и разграбленная территорию с двумя миллионами зомби ? Вот из-за таких *** (нехороших людей), мы не Крым ни вернём, ни Донбасс ! Когда-то так же Сталин поступал с Западной Украиной, забыл уже журналист *** (плохой) ? Хотя подозреваю ты мог и не знать, по причине убогости и недальновидности !"

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