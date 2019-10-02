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Украинские радикалы митингуют в Киеве против "капитуляции" по Донбасу

Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
"Формула Штайнмайера" вывела националистов на улицы столицы, где они требуют "Зелю геть!

Волна акций украинских ура-патриотов всех мастей против согласования представителями Киева на переговорах в Минске "формулы Штайнмайера" по урегулированию в Донбассе не утихает. В среду, 2 октября, на Майдане Незалежности (площади Независимости) снова митингуют националисты.

Как сообщает РИА "Новости", демонстранты ныне собрались около 19:00 мск на центральной площади Киева с флагами и плакатами "Нет капитуляции". Политической символики особо не наблюдается. В большинстве своем собравшиеся представляют молодежь, попадаются люди в военной форме.

Периодически в толпу организаторы акции кричат зазывные речевки, в том числе матерные, митингующие отвечают. Среди цензурных самые популярные такие: "Одна единая соборная Украина!", "Зелю геть!", "Зелю на палю", "Нет капитуляции!"

Пока в центре Киева обстановка спокойная.

Пользователи интернета считают, что собравшимся на площади украинцам меньше всего нужен мир в шахтерском крае. В комментариях орфография и пунктуация сохранены оригиналов:

"Они хотят войны", "Они боятся мира с Донбассом. В этом случае им придется отвечать за все свои преступления на Донбассе, начиная с верхушки, и заканчивая рядовыми нацбатов. И, чтобы не сесть на скамью подсудимых, они готовы пролить море крови других украинцев", "Зелен кому надо у Путина зелёных человечков попросить для наведения порядка".

Малочисленные митинги также прошли в других украинских городах – Харькове, Львове, Одессе, Виннице, Запорожье, Кривом Роге, Днепропетровске. Судя по фото– и видеоподборке "Обозревателя", до полномасштабного Майдана надо возвращать из Польши заробитчан.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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