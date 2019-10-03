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Лавров высказался о "формуле Штайнмайера"

Сергей Лавров. Фото: www.globallookpress.com
продолжениеРаскрыта истинная причина преследования Порошенко
Никаких дополнительных соглашений с Украиной не будет

Плана "Б" по Минским соглашениям быть не может, а "формула Штайнмайера" – уже уступка по сравнению с текстом первоначальных договоренностей.

Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью "Первому каналу".

Дипломат напомнил, что сначала предполагалось, что будет принят закон об особом статусе и его закрепление в конституции, а затем проведение выборов. Однако экс-президент Украины Петр Порошенко отказался дать особый статус Донбассу, заявив, что "откуда он знает, кого они выберут".

Именно тогда занимавший пост министра иностранных дел ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер и предложил свою формулу.

"Это уже компромисс и уступка", –

подчеркнул Лавров.

Президент Украины Владимир Зеленский 1 октября заявил, что контактная группа по Донбассу согласовала "формулу Штайнмайера": на неподконтрольных Киеву территориях в Донбассе пройдут выборы, затем должен вступить в силу закон об особом статусе региона.

Валентина МАЙОРОВА
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