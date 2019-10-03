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Раскрыта истинная причина преследования Порошенко

Раскрыта истинная причина преследования Порошенко
Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com
"Формула Штайнмайера" помогла выявить у экс-президента проблемы с памятью

Уголовное преследование бывшего лидера Петра Порошенко является попыткой новых властей заставить предшественника прекратить критику их "дилетантской политики" и, в частности, согласия на "формулу Штайнмайера". Такой вывод сделали в партии экс-президента "Европейская солидарность" (ЕС).

"Между подписанием "формулы Путина" и атакой Генеральной прокуратуры Украины на Порошенко и "Европейскую солидарность" очевидна причинно-следственная связь", – указано на сайте партии.

Как утверждают в "Евросолидарности", перед согласием Киева подписать план по урегулированию в Донбассе в офис Владимира Зеленского приезжали генпрокурор Руслан Рябошапка и глава Госбюро расследований Роман Труба. Они обсуждали, как с помощью уголовных дел надавить на Порошенко. Сейчас против экс-лидера заведено дело по поводу продажи "Кузни на Рыбальском", но велика вероятность, что он будет обвинен и по другим делам.

Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com

Но команда Порошенко утверждает, что будет отстаивать свои взгляды, несмотря ни на что:

"Запугивание в адрес Порошенко и "ЕС" не остановит нашу команду от защиты национальных интересов и от борьбы с попытками вместо достижения мира привести страну к капитуляции перед страной-агрессором", - заявили в партии.

Как заявил сам Порошенко, "формула Штайнмайера" на самом деле была придумана в Кремле, он сам на нее никогда не соглашался, выдвигал вместо нее совершенно другие условия предоставления Донбассу особого статуса.

Вот только видеокадры с заседаний 2016 г. свидетельствуют об обратном:

"Было отдельное обсуждение вопроса подготовки к выборам, и договорились продолжить на уровне экспертов, на уровне рабочих групп, работу по подготовке концепции избирательного законодательства, имплементации так называемой "формулы Штайнмайера", – приводит УНИАН слова Порошенко.

То есть "формула" была, и пятый президент Незалежной с ней соглашался без вопросов. А спустя 3 года – все забыл. Просто беда у человека с головой. Хорошо, что вовремя выявили проблему. Может, еще не поздно восстановить память. Говорят, помогает заучивание наизусть стихов. Впрочем, в случае Порошенко лучше сразу учить Уголовный кодекс – двойная польза будет.

Фоторепортаж
Вечно пьяный: Порошенко опустился перед выборами
Фото: GLOBAL LOOK press/Han Yan Фото: GLOBAL LOOK press/Sergii Kharchenko Фото: GLOBAL LOOK press/Danil Shamkin
Фото: GLOBAL LOOK pressRon Sachs Фото: GLOBAL LOOK press/Sergii Kharchenko Фото: GLOBAL LOOK press/Serg Glovny
Николай ВИКТОРОВ
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