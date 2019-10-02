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Порошенко сделает работу над ошибками Зеленского

Порошенко сделает работу над ошибками Зеленского
Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com
Экс-президент настаивает на своем варианте решения проблемы с Донбассом

Киев в течение 5 лет успешно отвергал попытки Москвы превратить Донбасс в аналог Приднестровья, который не даст Украине интегрироваться в ЕС и НАТО. Об этом напомнил экс-президент, глава партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко.

По его словам, он еще в 2016 г. разработал дорожную карту выполнения Минских соглашений, где четко сказано: сначала вывод войск из Донбасса, установление контроля Украины над границей, а только потом региональные выборы, безопасность которых будут обеспечивать миротворцы ООН.

Сейчас президент Владимир Зеленский, не предлагая ничего своего, соглашается на уступки ради созыва "нормандской четверки". Порошенко видит в этом "риск капитуляции".

Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com

"Тревожная тенденция – разрушение мировой коалиции в поддержку Украины. Пять лет весь мир поддерживал украинскую позицию. После недавних событий мы видим, что коалиция гораздо четче слышит голос России. И нам это надо исправлять", – написал Порошенко в Facebook.

Ранее Зеленский гарантировал парламентариям, что "формула Штайнмайера" не является "капитуляцией", и обещал настаивать на предварительном разоружении Донбасса. Лидеры ДНР и ЛНР с ним не согласились.

Николай ВИКТОРОВ
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