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Киев в течение 5 лет успешно отвергал попытки Москвы превратить Донбасс в аналог Приднестровья, который не даст Украине интегрироваться в ЕС и НАТО. Об этом напомнил экс-президент, глава партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко.
По его словам, он еще в 2016 г. разработал дорожную карту выполнения Минских соглашений, где четко сказано: сначала вывод войск из Донбасса, установление контроля Украины над границей, а только потом региональные выборы, безопасность которых будут обеспечивать миротворцы ООН.
Сейчас президент Владимир Зеленский, не предлагая ничего своего, соглашается на уступки ради созыва "нормандской четверки". Порошенко видит в этом "риск капитуляции".
"Тревожная тенденция – разрушение мировой коалиции в поддержку Украины. Пять лет весь мир поддерживал украинскую позицию. После недавних событий мы видим, что коалиция гораздо четче слышит голос России. И нам это надо исправлять", – написал Порошенко в Facebook.
Ранее Зеленский гарантировал парламентариям, что "формула Штайнмайера" не является "капитуляцией", и обещал настаивать на предварительном разоружении Донбасса. Лидеры ДНР и ЛНР с ним не согласились.
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