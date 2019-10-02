Президент Украины не знает, как объяснить народу согласие на "формулу Штайнмайера"

Украина не капитулировала, согласившись на урегулирование в Донбассе по "формуле Штайнмайера". В этом глава Незалежной Владимир Зеленский попытался убедить в среду, 2 октября, парламентариев.

Впрочем, беседа оказалась не слишком содержательной. Зеленский приехал в Раду "нервный" и согласился только на закрытую встречу с главами фракций, передает "Украина.ру". Он убеждал, что "все разрулит", что "все будет хорошо", и призывал нардепов "расслабиться". Но выйти и повторить это с трибуны зала заседаний парламента президент отказался, заявив, что ранее уже все это говорил публично.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия позже попытался защитить главу государства от нападок.

"Измены нет даже на один процент, – уверил он. – Если народ Украины делегирует власть, он должен ей хоть какое-то время доверять. Сейчас мы все доверяем президенту в этом вопросе", – цитирует Арахамию "24tv.ua".

Накануне в Минске представители трехсторонней контактной группы по урегулированию в Донбассе утвердили "формулу Штайнмайера", но после лидеры Украины и самопровозглашенных республик разошлись в оценке этого документа.