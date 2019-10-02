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Зеленский отказался отвечать на вопросы депутатов

Нервный Зеленский убежал от допроса в Раде
Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
Президент Украины не знает, как объяснить народу согласие на "формулу Штайнмайера"

Украина не капитулировала, согласившись на урегулирование в Донбассе по "формуле Штайнмайера". В этом глава Незалежной Владимир Зеленский попытался убедить в среду, 2 октября, парламентариев.

Впрочем, беседа оказалась не слишком содержательной. Зеленский приехал в Раду "нервный" и согласился только на закрытую встречу с главами фракций, передает "Украина.ру". Он убеждал, что "все разрулит", что "все будет хорошо", и призывал нардепов "расслабиться". Но выйти и повторить это с трибуны зала заседаний парламента президент отказался, заявив, что ранее уже все это говорил публично.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия позже попытался защитить главу государства от нападок.

Давид Арахамия. Фото: commons.wikimedia.org

"Измены нет даже на один процент, – уверил он. – Если народ Украины делегирует власть, он должен ей хоть какое-то время доверять. Сейчас мы все доверяем президенту в этом вопросе", цитирует Арахамию "24tv.ua".

Накануне в Минске представители трехсторонней контактной группы по урегулированию в Донбассе утвердили "формулу Штайнмайера", но после лидеры Украины и самопровозглашенных республик разошлись в оценке этого документа.

Николай ВИКТОРОВ
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