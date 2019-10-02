На Украине заявляют, что подписанный накануне документ не был "формулой Штайнмайера"

В Киеве признали право жителей Донбасса на самоопределение. Так главы самопровозглашенных Донецкой и Луганской Народных Республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник прокомментировали подписание в Минске дорожной карты по урегулированию под названием "формула Штайнмайера".

"Мы сами будем решать, на каком языке говорить, какой будет наша экономика, как будет формироваться наша судебная система, как будет защищать наших граждан наша народная милиция и как мы будем интегрироваться с Россией. Это наше дело", – передает ИА ДАН заявление лидеров.

В Донбассе обратили внимание на высказывание президента Украины Владимира Зеленского, который заявил, что "формула" вступит в действие только после того, как из ДНР и ЛНР будут выведены войска, а контроль над границей с РФ перейдет к силам Незалежной.

"Он (Зеленский – прим.ред.) не понимает, что не ему решать, когда у нас пройдут выборы, а нам. Никакого контроля над границей киевская власть не получит", – подчеркнули в Донбассе, предостерегая Киев от непродуманных заявлений.

Между тем киевские власти начинают утверждать, что подписанный накануне документ вовсе не был той самой долгожданной "формулой Штайнмайера". По словам главы комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики от фракции "Слуга народа" Богдана Яременко, Леонид Кучма накануне только направил письмо спецпредставителю ОБСЕ Мартину Сайдику о том, что Украину устраивает предложенный представителями "нормандской четверки" порядок применения закона об особом статусе территорий.

"Все остальное – предмет для переговоров", - написал Яременко в Facebook.

Ранее в трехсторонней контактной группе сообщили, что утвержденный во вторник документ станет отправной точкой для встречи лидеров "нормандской четверки".