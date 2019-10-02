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Опять обман: Зеленский переписал "формулу Штайнмайера"

Опять обман: Зеленский переиначил
Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua
Опубликованный документ не соответствует словам президента

Разоружение армии ополченцев Донбасса не является условием для предоставления региону особого статуса. Это стало понятно из "формулы Штайнмайера", полный текст которой появился в Сети в среду, 2 октября.

Накануне представители трехсторонней контактной группы в Минске подписали документ, предложенный ранее экс-главой МИД ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером, о шагах по урегулированию в Донбассе. В частности, там говорится, что на Украине будет принят специальный закон о проведении выборов на неподконтрольной Киеву территории страны. Наблюдателями станут представители ОБСЕ и БДИПЧ.

В день проведения выборов закон об особом статусе Донбасса вступит в силу на временной основе, пишет "Страна" со ссылкой на документ. Постоянное действие закона будет объявлено после того, как наблюдатели представят доклад о ходе выборов: были ли они свободными, демократическими и т.д.

Фото: www.globallookpress.com

Однако никакого упоминания о том, что на территории самопровозглашенных ДНР и ЛНР к этому времени не должно остаться военных или что контроль за внешними границами должен быть полностью у Киева – о чем заявлял накануне президент Владимир Зеленский – в тексте нет. Соответственно, возникает вопрос: глава Незалежной не собирается следовать "формуле" или пытался таким образом утихомирить радикалов? А может, он просто не читал сам документ?

Отдел информации
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