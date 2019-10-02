В Киеве обеспокоены возможным развалом страны

Лидер партии "Батькивщина" политический тяжеловес Юлия Тимошенко заявила, что подписанная в Минске Украиной так называемая "формула Штайнмайера" несет угрозу для страны.

На своей страничке в Facebook Тимошенко написала, что соглашения являются "прямой угрозой национальной безопасности, территориальной целостности и суверенитета нашей страны".

Политик обратилась к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой собрать лидеров парламентских фракций и в деталях разъяснить, что было подписано в столице Белоруссии и на что именно согласилась украинская сторона.

Во вторник, 1 октября, второй украинский президент Леонид Кучма, представляющий страну на переговорах, подставил подпись под документом об урегулировании ситуации в Донбассе. "Формула Штайнмайера" предполагает вступление на Украине в силу закона об особом статусе территорий, контролируемых провозглашенными республиками Донбасса, после проведения там выборов.





