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Сближение России с ЕС ослабит Европу

Сближение России с ЕС ослабит Европу
Фото: www.globallookpress.com
Тактику Макрона по сотрудничеству с Москвой раскритиковали в Киеве

Президент Франции подыгрывает агрессору. С таким обвинением в адрес Эммануэля Макрона выступил бывший глава украинской делегации в ПАСЕ, нардеп от партии "Европейская солидарность" Владимир Арьев.

По его мнению, Россию вернули в Парламентскую ассамблею Совета Европы из-за позиции французского лидера, который указал, что русский народ разделяет идеи "европейского гуманизма".

"Я вижу, что Макрон не сделал достаточных выводов из Второй мировой войны, – заявил Арьев в эфире телеканала "Прямой". – Не стоит называть европейской страну, которая нападает на другие государства и захватывает чужие территории. Я считаю заявление Макрона несколько лицемерным и циничным".

Эммануэль Макрон. Фото: www.globallookpress.com

Нардеп от партии бывшего президента Украины Петра Порошенко убежден, что тактика Макрона провальная, потому что РФ – видимо, в отличие от Незалежной – никогда не станет европейским государством. От сближения с Москвой Европа только пострадает:

"Европа станет слабее, если такие страны, как Франция, будут подыгрывать агрессору, а в ПАСЕ будут закрывать глаза на последствия такого поведения. … Союз хищника и травоядного всегда заканчивается обедом первого", – высказался Арьев.

Ранее в Киеве приняли решение не направлять делегацию на осеннюю сессию ПАСЕ, поскольку там возвращается к работе делегация из России. Впрочем, некоторые украинские нардепы отказались соблюдать бойкот. 

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