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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова со свойственным ей юмором оценила инициативу создания группы "Балтик-плюс" в Парламентской ассамблее совета Европы.
Главу украинской делегации в ПАСЕ Елизавета Ясько ранее объявила, что задачей сообщества, куда помимо Украины войдут Литва, Латвия, Эстония и Грузия, является противодействие России. В частности, группа намерена "продолжать политику непризнания аннексии Крыма".
"Какие молодцы: объединяются в группы, чтобы продолжать российскую политику – политику непризнания аннексии Крыма!" -
пошутила Захарова на своей страничке в Facebook.
Дипломат добавила, что признавать то, чего не было, и в самом деле невозможно, пишет телеканал "360".
В свою очередь, сенатор Алексей Пушков заявил в Twitter, что сомневается в эффективности нового политического объединения и посоветовал сменить его название на "Балтик-минус", так как в его состав вошли лишь 3 маленькие страны Евросоюза и слабые страны вне его.
Группа «Балтика-плюс», созданная в ПАСЕ, будет мешать улучшению отношений Европы и России. Хватит ли сил? Ведь это 3 малые страны ЕС плюс три слабые страны за пределами ЕС. Маргинальная группа без сильного лидера и надежных перспектив. Правильнее было бы назвать «Балтика-минус».— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 1 октября 2019 г.
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