Политики сомневаются в эффективности нового союза против России

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова со свойственным ей юмором оценила инициативу создания группы "Балтик-плюс" в Парламентской ассамблее совета Европы.

Главу украинской делегации в ПАСЕ Елизавета Ясько ранее объявила, что задачей сообщества, куда помимо Украины войдут Литва, Латвия, Эстония и Грузия, является противодействие России. В частности, группа намерена "продолжать политику непризнания аннексии Крыма".

"Какие молодцы: объединяются в группы, чтобы продолжать российскую политику – политику непризнания аннексии Крыма!" -

пошутила Захарова на своей страничке в Facebook.

Дипломат добавила, что признавать то, чего не было, и в самом деле невозможно, пишет телеканал "360".

В свою очередь, сенатор Алексей Пушков заявил в Twitter, что сомневается в эффективности нового политического объединения и посоветовал сменить его название на "Балтик-минус", так как в его состав вошли лишь 3 маленькие страны Евросоюза и слабые страны вне его.