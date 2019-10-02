Российский лидер оценил иностранное давление на Копенгаген и предупредил Европу, что американский газ их не спасет

Датские власти испытывают сильное давление со стороны зарубежных партнеров в вопросе разрешения на строительство газопровода "Северный поток-2" в их исключительных водах на Балтике, поэтому только от самой страны зависит, сможет ли она проявить независимость. Так прокомментировал президент РФ Владимир Путин во время выступления на пленарной сессии "Российской энергетической недели" ситуацию с затянувшимся на два года молчанием Копенгагена.



"Дания – маленькая страна, она подвергается сильному давлению. Это от нее зависит, сможет она проявить свою независимость и показать, что она обладает суверенитетом, или нет", – цитирует РИА "Новости" главу Российской Федерации.

Он отметил, что наша страна стабильно и бесперебойно осуществляет поставки "голубого топлива" европейским потребителям. Также успешно, кроме "СП-2", строится "Турецкий поток", где завершена прокладка труб по морскому дну. Путин подчеркнул, что оба проекта реализуются совместно с партнерами из Европы и "носят исключительно коммерческий характер", "здесь нет никакой политической подоплеки".

По его словам, главная задача строительства новых газопроводов – диверсификация маршрутов поставок, ликвидация транзитных рисков и, соответственно, укрепление энергобезопасности Старого Света.

"Именно поэтому логика нормальных деловых отношений берет вверх над попытками сделать энергетику заложником политических разногласий", – сказал он.

Президент подчеркнул, что без "Северного потока" европейцы бы испытали дефицит газа на фоне падения его добычи в Великобритании и Нидерландах.

"Никакие поставки из США это не могут восполнить", – резюмировал Путин.

Ранее в среду, 2 октября, глава совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков сообщил, что пока реализация "СП-2" укладывается в график строительства, а если Копенгаген таки не ответит на запрос о локации труб, тогда газопровод поведут в обход Дании в Балтийском море. Как напоминает "Комсомольская правда", в настоящий момент "Северный поток-2" уложен на 83%.

