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План Москвы по "Северному потоку-2" опровергли в Киеве

План Москвы по
Фото: www.globallookpress.com
Сообщения о готовности газопровода назвали блефом

Россия не сможет построить "Северный поток-2" до Нового года. Об этом c полной уверенностью заявил директор энергетических программ украинского "Центра Разумкова" Владимир Омельченко. По его мнению, все заявления российской стороны о практической готовности газопровода и о возможности запустить экспорт газа через 2 месяца являются лишь попыткой запугать Незалежную на переговорах по транзиту.

"Они могут говорить: "Мы и без вашего маршрута обойдемся, сейчас вот свой достроим", но вряд ли России удастся достроить этот маршрут раньше весны следующего года, – пояснил эксперт "Обозревателю". – К тому же мало просто проложить газопровод, его необходимо протестировать, поэтому к полноценному запуску по нему газа также нужно время", – успокоил Омельченко украинцев.

Между тем, не только представители "Газпрома" и правительства РФ утверждают, что еще не пройден критический срок задержки строительства и при получении согласия Дании в ближайшее время "Северный поток-2" будет включен в работу в запланированное время. В этом не сомневаются и зарубежные партнеры. В частности, глава Wintershall Dea Марио Мерен напомнил, что по дну моря уже проложено более 2 тыс. км труб из необходимых 2,4 тыс.

Фото: www.globallookpress.com

"Чем дальше продвигается проект, тем меньше становятся риски его остановки", – подчеркнул Мерен в интервью РИА "Новости".

"Северный поток – 2" предназначен для поставок российского газа напрямую в Европу. Для этого две нити газопровода прокладываются по дну Балтийского моря от побережья РФ до ФРГ. Все страны, кроме Дании, уже дали разрешения на работы в своей зоне.

Украина выступает против строительства газопровода, поскольку в случае его запуска она теряет доход от транзита газа по своей территории. Очередной раунд переговоров по транзиту Москва и Киев проведут в октябре.

Николай ВИКТОРОВ
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