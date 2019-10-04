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Дания изменила позицию по "Северному потоку – 2"

Дания одобрила строительство
Фото: www.globallookpress.com
Разрешение на прокладку труб не выдают из-за административных проволочек

Источники, знакомые с ходом строительства "Северного потока – 2", сообщили, что Дания отказалась от своих политических возражений по проекту.  Вопросов по прокладке труб в своей экономической зоне у Королевства больше нет.

Более того, эксперты считают, что к такому решению Дания пришла также из-за экологических соображений и приостановки добычи на крупнейшем датском месторождении газа, что автоматически требует от страны поставлять голубое топливо из Норвегии или России, пишет газета "Известия".

Дания пока остается единственной страной, которая не выдала разрешение на прокладку труб "Северного потока – 2". Газопровод построен уже на 80%. Копенгаген тормозил выдачу разрешения из-за давления со стороны США, которые выступают против проекта ради получения рынка газа в Европе. Впрочем, участники "Северного потока – 2" не раз говорили, что его запустят до конца 2019-го, а время на строительство в Дании еще есть. 

Полина ИВАНОВА
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