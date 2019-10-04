Участники проекта выложат дополнительные сотни миллионов долларов

Прокладка труб газопровода "Северный поток-2" в обход датской территории в Балтийском море обойдется акционерам Nord Stream AG в дополнительные "сотни миллионов долларов". Об этом заявил глава совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков.

Как сообщает Euronews со ссылкой на Reuters, таким образом впервые российский монополист признал, что альтернативный маршрут приведет к значительным затратам. При этом Зубков выразил надежду, что Дания все-таки разрешит проложить газопровод через свои воды.

О том, что обходной путь "СП-2" увеличит его стоимость и отодвинет сроки реализации проекта, стало известно Reuters еще в августе, когда в распоряжении агентства оказалось письмо компании-оператора трубопровода Nord Stream 2 AG, из которого следовало, что сдача "Северного потока-2" может быть отложена на восемь месяцев из-за молчания Копенгагена. Это в свою повлечет за собой дополнительные расходы в размере €560 млн ($615 млн).

Сегодня министр энергетики России Александр Новак в интервью радиостанции Business FM подтвердил вероятную задержку со стартом проекта, однако считает, что все еще поправимо. И это несмотря на то, что все сроки ожидания датского ответа прошли.

"По той информации, которая есть у нас сейчас, все-таки сохраняются шансы на то, что будет получено разрешение Дании на прокладку участка подводного газопровода в ее исключительной экономической зоне", – сказал Новак.

По его словам, причин для отказа в заявке у Копенгагена нет, поэтому остается надежда на получение разрешения страны и мнение, что "решение должно состояться".

Однако министр подчеркнул, что если Дания не даст "добро" на прокладку трубы, тогда сроки завершения строительства сдвинутся на несколько месяцев.

Также сегодня глава немецкой Wintershall Dea Марио Мерен рассказал, что участники "СП-2" рассчитывают до конца 2019 г. получить от датских властей разрешительные документы, пишет RT.

