Копенгаген не имеет права запрещать прокладку труб в своей экономической зоне в Балтийском море

Власти Дании обязаны согласовать маршруты газопровода "Северный поток-2" в своей экономической зоне, и не разрешить строительство они не имеют права. Об этом сегодня заявил замначальника департамента внешнеэкономической деятельности "Газпрома" Дмитрий Хандога.

Он подчеркнул, что Копенгаген может лишь выбрать наиболее безопасный маршрут. По его словам, ранее оператор проекта Nord Stream 2 AG просил разрешение из-за того, что трубы предполагалось уложить через датские территориальные воды. Но данная заявка отозвана.

"Когда на столе у Энергетического агентства Дании остались заявки через исключительную экономическую зону, мы не говорим о разрешении. Потому что в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву они не могут запретить вести экономическую деятельность", – цитирует РИА "Новости" представителя концерна.

Также Хандога пояснил, что приступить к строительству можно будет только спустя месяц после получения одобрения из Копенгагена, поскольку необходимо выдержать период апелляции. Он исчисляется четырьмя неделями.



Топ-менеджер "Газпрома" уточнил, что это стандартная процедура.

В пятницу, 4 октября, стало известно, что прокладка труб в обход Дании обойдется участникам проекта в дополнительные "сотни миллионов долларов". А сам ввод "СП-2" затянется еще на несколько месяцев.

