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США заметили двойную опасность "Северного потока-2"

США заметили двойную опасность
Фото: www.globallookpress.com
Соединенные Штаты встанут на защиту безопасности ЕС

Свобода в Европу придет вместе с американским газом. Об этом с полной уверенностью заявил глава Минэнерго США Рик Перри во время визита в Литву. Дословно он сказал следующее:

"Северный поток-2" станет сокрушительным ударом по энергетическому разнообразию и безопасности Европы", – передает Delfi.lt.

Причем с помощью нового газопровода РФ планирует, по мнению американца, нанести сразу двойной удар: с одной стороны, лишить Украину транзитных доходов, а с другой – поставить Европу в зависимость от своих поставок газа.

США же, по утверждению Перри, готовы защитить европейцев. Для этого они собираются поставлять ЕС больше своего газа, чтобы "принести на рынок больше свободы и конкуренции".

В Вильнюсе тут же ухватились за открывающиеся возможности. Там предложили сделать литовский порт Клайпеда "воротами" на пути СПГ США в Европу

"Нам нужны вы в Европе, нужен ваш сланцевый газ в Европе", – заявил глава МИД Литвы Линас Линкявичюс гостю из США.

Ранее Литву уличили в желании быть транзитером российского газа, однако этому стремлению мешают строящиеся газопроводы. 

Николай ВИКТОРОВ
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