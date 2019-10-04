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Москва назвала сроки пуска газа по "Турецкому потоку"

Фото: www.globallookpress.com
В России на фоне реализации проекта вспомнили о нуждах болгар

Две трубы газопровода проекта "Турецкий поток" будут сданы в строй к концу 2019 года. Об этом заявил замначальника департамента внешнеэкономической деятельности "Газпрома" Дмитрий Хандога в кулуарах Петербургского международного газового форума.

"Обе нитки будут готовы до конца года и запустятся", – цитирует RT представителя нашего концерна со ссылкой на РИА "Новости".

Также он добавил, что российская сторона в полной готовности к поставкам топлива и Болгарии. При этом он уточнил, что нужно Софии переадресовать вопрос о ее возможностях подключиться к трубе.

"То есть газопровод будет готов работать. Если болгары будут готовы принять газ, то, соответственно, им газ будет", – подчеркнул Хандога.

Ранее в пятницу почти весь день шли сообщения о том, что другой международный проект – "Северный поток-2" – испытывает трудности со строительством из-за затягивания Данией вопроса разрешения на прокладку труб в ее зоне на Балтике. Заинтересованные лица от Nord Stream AG утверждали, что реализация может затянуться на месяцы от установленного срока, а стоимость "СП-2" повысится на сотни миллионов долларов. При этом Копенгаген уже опаздывает с ответом.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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