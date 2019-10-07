Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Москва ответила Вашингтону на критику "Северного потока-2"

Москва поставила на место Вашингтон в вопросе
Фото: www.globallookpress.com
На Смоленской площади американцам указали на коммерческий характер международного проекта

МИД России призвал Вашингтон прекратить политизировать трубу "Северного проекта-2". Так российская сторона отреагировала на очередные обвинения из-за океана в отношении нового газопровода, проложенного для транспортировки нашего газа европейским потребителям.

"Прекращайте попытки политизации чисто коммерческого проекта. Напоминаем, что основная задача совместного с европейскими партнерами "Северного потока-2" – диверсификация маршрутов поставок газа, ликвидация транзитных рисков и тем самым укрепление энергетической безопасности Европы", – говорится в заявлении российского дипведомства на странице в Twitter.

Ранее Госдеп в Сети процитировал американского министра энергетики Рика Перри, выступившего с любимой мантрой о том, что цель "СП-2" – "вбить кол в сердце безопасности и стабильности Европы". По его совам, проложенная российская труба усилит влияние Москвы и нанесет сокрушительный удар по безопасности континента и энергетическому разнообразию.

В общем, если короче – покупайте американский сланцевый газ.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
новости партнеров
Загрузка...

США выпустили ядерную ракету в сторону пассажирского самолета

Катастрофы чудом удалось избежать

"Респект за правду": украинцы признали Крымский мост

В Незалежной запаниковали, рассмотрев железную дорогу в стадии завершения

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей