На Смоленской площади американцам указали на коммерческий характер международного проекта

МИД России призвал Вашингтон прекратить политизировать трубу "Северного проекта-2". Так российская сторона отреагировала на очередные обвинения из-за океана в отношении нового газопровода, проложенного для транспортировки нашего газа европейским потребителям.

"Прекращайте попытки политизации чисто коммерческого проекта. Напоминаем, что основная задача совместного с европейскими партнерами "Северного потока-2" – диверсификация маршрутов поставок газа, ликвидация транзитных рисков и тем самым укрепление энергетической безопасности Европы", – говорится в заявлении российского дипведомства на странице в Twitter.

Прекращайте попытки политизации чисто коммерческого проекта. Напоминаем, что основная задача совместного с европейскими партнерами «Северного потока-2»-диверсификация маршрутов поставок газа, ликвидация транзитных рисков и, тем самым, укрепление энергетической безопасности Европы — МИД России 🇷🇺 (@MID_RF) October 7, 2019

Ранее Госдеп в Сети процитировал американского министра энергетики Рика Перри, выступившего с любимой мантрой о том, что цель "СП-2" – "вбить кол в сердце безопасности и стабильности Европы". По его совам, проложенная российская труба усилит влияние Москвы и нанесет сокрушительный удар по безопасности континента и энергетическому разнообразию.

В общем, если короче – покупайте американский сланцевый газ.

