Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Запуск "Северного потока-2" сорвет новый Скрипаль

Запуск
Фото: www.globallookpress.com
Запад продолжит применять опыт Солсбери против России

Отравление экс-агента ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании "удачно" совпало с действиями России в Сирии. На это обратили внимание в немецком издании World Economy. Там проанализировали инцидент в Солсбери и пришли к выводу, что весной 2018 г. Москву крупно подставили, чтобы осложнить ей жить на международной арене. Более того, новый подобный случай может произойти в ближайшее время.

Выбор места покушения на убийство Скрипаля многим кажется странным. Солсбери находится под особым контролем британской контрразведки из-за близости к военной лаборатории в Портон-Дауне. Кроме того, при въезде в Великобританию на иностранца собирается полное досье, подделывать которое долго и сложно. Но хотя Скрипаль регулярно выезжал за рубеж, местом преступления был почему-то выбран Солсбери, указывают журналисты.

Вторая странность – орудие убийства. Если Москва действительно тайно разрабатывала запрещенный военный токсин "Новичок", то зачем она "засветила" его в Солсбери? Ведь было понятно, что следы отравляющего вещества найдут.

Сергей Скрипаль. Фото: www.globallookpress.com

Третье – власти Великобритании и руководство ОЗХО поспешили обвинить Россию, не удосужившись даже подождать сбора доказательств. Все это указывает на то, что Россию просто решили подставить, усложнить ей и без того напряженные отношения с мировым сообществом.

Причем это произошло в то же время, когда были отмечены реальные успехи Москвы и Дамаска в борьбе с террористами в Сирии. Но против Дамаска тут же выдвинули обвинения, что он проводит атаки запрещенным химическим оружием, а против Москвы – отравление Скрипалей.

Это наводит на мысль, что Запад теперь будет пользоваться подобными методами всякий раз, когда РФ будет выбиваться вперед.

"Всего через несколько месяцев спорный газопровод "Северный поток – 2" будет завершен – возможно ли предотвратить его запуск в последнюю минуту с помощью впечатляющего события, аналогичного событию в Солсбери?" – цитирует "Царьград" немецкое издание.

Ранее Вашингтон ввел в действие второй пакет антироссийских санкций из-за того, что, по его мнению, Москва не предоставила доказательств своей непричастности к отравлению Скрипаля. 

Фоторепортаж
Вскрылась связь между хакерами из РФ и "убийцами" Скрипаля
Фото: english.defensie.nl Фото: GLOBAL LOOK press Фото: GLOBAL LOOK press
Фото: GLOBAL LOOK press Фото: GLOBAL LOOK press Фото: GLOBAL LOOK press Фото: GLOBAL LOOK press
Николай ВИКТОРОВ
новости партнеров
Загрузка...
По теме

"Продление жизни": появились новые подробности болезни Заворотнюк

Вылечить звезду "Моей прекрасной няни" нельзя

"Респект за правду": украинцы признали Крымский мост

В Незалежной запаниковали, рассмотрев железную дорогу в стадии завершения

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей