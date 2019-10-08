Запад продолжит применять опыт Солсбери против России

Отравление экс-агента ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании "удачно" совпало с действиями России в Сирии. На это обратили внимание в немецком издании World Economy. Там проанализировали инцидент в Солсбери и пришли к выводу, что весной 2018 г. Москву крупно подставили, чтобы осложнить ей жить на международной арене. Более того, новый подобный случай может произойти в ближайшее время.

Выбор места покушения на убийство Скрипаля многим кажется странным. Солсбери находится под особым контролем британской контрразведки из-за близости к военной лаборатории в Портон-Дауне. Кроме того, при въезде в Великобританию на иностранца собирается полное досье, подделывать которое долго и сложно. Но хотя Скрипаль регулярно выезжал за рубеж, местом преступления был почему-то выбран Солсбери, указывают журналисты.

Вторая странность – орудие убийства. Если Москва действительно тайно разрабатывала запрещенный военный токсин "Новичок", то зачем она "засветила" его в Солсбери? Ведь было понятно, что следы отравляющего вещества найдут.

Третье – власти Великобритании и руководство ОЗХО поспешили обвинить Россию, не удосужившись даже подождать сбора доказательств. Все это указывает на то, что Россию просто решили подставить, усложнить ей и без того напряженные отношения с мировым сообществом.

Причем это произошло в то же время, когда были отмечены реальные успехи Москвы и Дамаска в борьбе с террористами в Сирии. Но против Дамаска тут же выдвинули обвинения, что он проводит атаки запрещенным химическим оружием, а против Москвы – отравление Скрипалей.

Это наводит на мысль, что Запад теперь будет пользоваться подобными методами всякий раз, когда РФ будет выбиваться вперед.

"Всего через несколько месяцев спорный газопровод "Северный поток – 2" будет завершен – возможно ли предотвратить его запуск в последнюю минуту с помощью впечатляющего события, аналогичного событию в Солсбери?" – цитирует "Царьград" немецкое издание.

Ранее Вашингтон ввел в действие второй пакет антироссийских санкций из-за того, что, по его мнению, Москва не предоставила доказательств своей непричастности к отравлению Скрипаля.

