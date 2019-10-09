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Россия с помощью "Северного потока-2" создаст в Европе дефицит газа

Россия с помощью
Фото: www.globallookpress.com
Хитрый план Кремля раскрыли в Америке

Новый газопровод "Северный поток-2" не укрепит энергобезопасность Евросоюза. Напротив, с его помощью Москва хочет поставить Европу в трудное положение. Об этом предупредил глава американской компании East European Gas Analysis Михаил Корчемкин.

Заявлялось, что "Северный поток-2" нужен, чтобы увеличить поставки газа в ЕС, потребности которой повышаются. Но на самом деле, с началом эксплуатации трубы экспорт газа из РФ в ЕС сократится, потому что Москва не собирается использовать старые маршруты доставки топлива, приводит слова эксперта Foreign Policy.

По данным Корчемкина, сейчас через Украину экспортируется 146 млрд кубометров в год. После запуска "Северного потока-2" РФ согласится оставить на этом маршруте только 10 – 15 млрд кубов. Получается, объем экспорта российского газа в Европу сократится примерно на 85 млрд куб.м в год, приходит к удивительным выводам эксперт.

Проект "Северный поток-2" предназначен для прямых поставок газа из РФ в ФРГ. Расчетная мощность двух нитей газопровода составляет 155 млрд кубометров в год. Ожидается, что поставки по трубе стартуют в начале 2020 года.

Николай ВИКТОРОВ
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