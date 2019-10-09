Российская труба не справится с текущими запросами европейцев на фоне сокращения добычи в самом Старом Свете

Реализация проекта "Северный поток-2" не означает, что европейские потребители полностью будут обеспечены газом. Об этом рассказал главный исполнительный директор Uniper Андреас Ширенбек, отметив, что на сегодняшний момент все участники строительства газопровода завершили его финансирование.

По его информации, сейчас сокращаются объемы добычи голубого топлива по всей Западной Европе – в Норвегии, Нидерландах, Великобритании, в связи с чем образуется весьма существенный разрыв между спросом и предложением.

"Этот дефицит газа, который образуется, его невозможно будет удовлетворить полностью поставками по "Северному потоку-2", то есть баланс необходимо будет восстановить с помощью поставок СПГ", – цитирует ТАСС Ширенбека.

Он считает, что для обеспечения стабильности энергосистемы на континенте при отсутствии новых проектов прокладки газопроводов необходимо развивать бизнес сжиженного газа.

Также представитель Uniper на фоне полного финансирования "СП-2" сообщил, что новых вложений в него не предусмотрено.

"Никакого увеличения не планируется, осталось в принципе только завершить проект после получения соответствующего разрешения от датских властей. Все материалы, трубы и так далее закуплены", – подчеркнул он.

При этом Ширенбек отказался давать прогноз сроков получения разрешения Копенгагена на прокладку газопровода на Балтике, намекнув, что это может случиться "к концу года".

Ранее сегодня о дефиците газа в Европе после начала эксплуатации "Северного потока-2" заявил глава американской компании East European Gas Analysis Михаил Корчемкин. По его мнению, это произойдет исключительно из-за того, что Москва откажется использовать старый маршрут доставки топлива, а именно через ГТС Украины. Вот такие газовые метаморфозы.

