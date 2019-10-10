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Гегемонии США приходит конец: Европу лихорадит из-за "Северного потока – 2"

Гегемонии США приходит конец: Европу лихорадит из-за
Фото: www.globallookpress.com
Европейцы напряглись из-за санкций против российского газопровода

Ограничительные меры, которых так жаждут американцы, могут испортить отношения США и ЕС. Проблему санкций против "Северного потока – 2", которые летом анонсировал Вашингтон, намерены обсудить на осенней сессии ПА НАТО. Мероприятия в Лондоне начнутся уже завтра и продлятся до 14 октября.

В одном из докладов отмечается серьезное беспокойство, которое намерения американцев вызвали в Европе, разделенной "между странами, поддерживающими и выступающими против этого трубопровода". Об этом говорится в документе "Экономические санкции как инструмент внешней политики", автором которого выступил представитель Норвегии Кристиан Тибринг-Гьедде. Напомним, что окончательное решение еще не принято. Прежде чем законопроект ляжет на стол президента США Дональда Трампа, за него должны проголосовать сенат и палата представителей.

Автор доклада усомнился в эффективности санкций, которые "оказали некоторое экономическое влияние на Россию" и при этом породили "размывание трансатлантической солидарности", пишет РИА Новости.

Ограничительные меры в отношении проекта газопровода обсуждают в Сети.

"Санкции очень даже эффективны, коли НАТО говорит о своем кризисе, а Трамп обещает гражданскую войну в США. )" "(…)США не заботит тот вопрос что Европейцы будут оплачивать дороже за газ, что экономика в Европе понесет убытки из-за подорожавшие энергоносителей. Главное это то что США останется в выигрыше. Но времена гегемонии США в Европе канули в Лету. Европа потихоньку начинает жить своим умом и перестает беспрекословно выполнять все что ей диктует США", - пишут пользователи.

Ранее Европе предрекли дефицит газа, с которым "Северный поток – 2" попросту не справится.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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