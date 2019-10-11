В ФРГ подняли вопрос о попытках закрыть российско-европейский проект

В Германии призвали прекратить все толки вокруг строительства "Северного потока – 2". Так, по мнению министра обороны страны и по совместительству председателя Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр, слишком много сил вложено в масштабный проект, чтобы говорить о его закрытии.

"Было бы нечестно создавать впечатление, как будто "Северный поток – 2" можно еще остановить, учитывая ход событий и уже достигнутые договоренности",

– заявила глава военного ведомства, передает Handelsblatt. Она отметила важность "Северного потока – 2" для энергетической безопасности ФРГ и назвала Россию надежным партнером, уточняет "Царьград".

Напомним, запуск газопровода "Северный поток – 2", который соединит РФ и Германию и пройдет по дну Балтийского моря, запланирован к полночи 31 декабря 2019 года. Значительная часть топливной магистрали уже протянута. Готовность российско-европейского проекта составляет 80%.

Неделю назад стало известно, что разрешение на строительство, вроде бы, дала Дания. Но необходимо утрясти административные нюансы.