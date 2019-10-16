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"Северный поток-2" открыто признали конкурентом США

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Фото: www.globallookpress.com
Противники российского проекта ищут аргументы за запрет прямых поставок газа из РФ в ЕС

Россия пользуется природными богатствами, чтобы влиять на мировую экономику. Об этом говорится в докладе Исследовательского центра Европарламента. Они изучили последние тенденции в международных торговых отношениях и заявили: обладание энергоресурсами позволяет Москве добиваться внешнеполитических целей.

"Вопрос о выборе трубопроводов и стран, через которые им предстоит проходить, стал фактором геоэкономической борьбы", – приводит RT выдержку из доклада.

В частности, в пример приводится "Северный поток-2". Аналитики ЕП указывают, что против проекта активно выступает Украина, которая не хочет терять доход от транзита российского газа в Европу. Плюс этот газопровод не нравится США. В ЕП признали, что американские компании стремятся сами занять европейский газовый рынок и даже называли "СП-2" прямым конкурентом США. Но тут политизированности не увидели, поскольку убеждены, что Вашингтон действует во благо европейцев.

"Для США главным соображением против СП-2 является национальная безопасность стран Европы, которым следует снизить свою зависимость от поставок газа из России", – подчеркивается в докладе ЕП.

Фото: www.globallookpress.com

Впрочем, к подобным утверждениям так называемых аналитиков в Европе давно не прислушиваются. независимо от происхождения газа, "Северный поток-2" – это коммерчески выгодный проект для потребителей в ЕС, именно поэтому его поддерживают Германия, Австрия и Франция. Против только Польша и прибалтийские республики, говорит директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.

"Прибалтика – потому что она всегда против любой российской инициативы, Польша также политически ангажирована и боится за транзит, который идет из Белоруссии в ФРГ. Больше никаких заявлений со стороны европейских государств не звучит. Остальные либо занимают нейтральную позицию, либо выступают за "Северный поток – 2", – указал эксперт в интервью RT.

Ранее "Газпром" вынудили сократить поставки по газопроводу "Северный поток". Если в ближайшее время не будет запущен "Северный поток-2", а Москва и Киев не подпишут транзитный договор, Европе грозит энергетический голод. 

Николай ВИКТОРОВ
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