Европейский трубопровод сделали аргументом для переговоров РФ с Украиной

Запрет на расширенное использование "Газпромом" газопровода OPAL специально был объявлен накануне переговоров о транспортировке российского газа через территорию Украины, чтобы иметь больше возможностей надавить на РФ. В этом убежден министр энергетики РФ Александр Новак.

"Это действительно больше такое решение политическое, – указал он в эфире "Россия-24". – Чтобы перед переговорами относительно транзита газа создать ситуацию, … которая бы позволила дополнительно обсуждать с украинскими партнерами объемы прокачки газа".

По решению Суда ЕС "Газпром" с 14 сентября сократил на 40% поставки по OPAL – сухопутному газопроводу, принимающему газ в ФРГ из "Северного потока" и идущему далее на юг до границы с Чехией. Разрешение на использование мощностей, превышающих 50% газопровода, "Газпрому" в 2016 г. дала Еврокомиссия. Теперь Москва ждет от ЕК действий, которыми она защитит собственные решения.

"По мере развития юридических процессов в части газопровода OPAL все вернется на место, и этот газопровод будет использоваться в полном объеме", – не сомневается Новак.

Договор на поставку газа из РФ в ЕС через Украину истекает в конце 2019 года. О транзите после 1 января 2020 г. стороны ведут переговоры.